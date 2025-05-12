Два инженера «Феррари» перешли в «Альпин»

Два опытных инженера из команды «Феррари» перешли в коллектив «Альпин», который возглавляет Флавио Бриаторе, сообщает Scuderia Ferrari Fans.

Согласно статье, Кристофер М., работавший в Маранелло с 2014 года и занимавший одну из ключевых ролей в отделе аэродинамики, и Сильвио Капассо, пришедший в «Феррари» в 2019 году после окончания Туринского политехнического университета и работавший в отделе моделирования и симуляции, провели пять месяцев в «отпуске по уходу за садом» и приступили к работе под руководством Бриаторе.

