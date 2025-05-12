Расселл рассказал о новой технологии для пилотов во время жарких гонок

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл высказался об охлаждающих жилетах.

«Я чувствую, что мне повезло, что у меня была возможность участвовать в этапе в охлаждающем жилете. Это еще не идеальная технология, однако это определенное улучшение комфорта. Мы не обсуждали это коллективно, и не все поддерживают его использование, что тоже несет пользу», — приводит слова Расселла издание GPblog.

Расселл также обратил внимание на то, что решение о необходимости использования дополнительных средств для защиты от холода или жары, например перчаток или одежды с длинными рукавами, в футболе принимают сами игроки. По его словам, в автоспорте пилоты тоже должны иметь такую возможность. Он считает, что риск перегрева можно было бы немного снизить, особенно в жарких условиях, таких как в Саудовской Аравии и Бахрейне.

Расселл был одним из первых пилотов, кому предоставили возможность испытать охлаждающий жилет, он воспользовался ею на «Гран-при Бахрейна». С 2026 года использование таких жилетов станет обязательным на этапах, где температура воздуха превышает 31 градус. При применении жилета лимит допустимого веса болида увеличится на 5 кг. Если температура будет ниже 31 градуса, то использование жилетов разрешено, но лимит веса останется прежним.