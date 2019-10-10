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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Исинбаева заявила, что золото Сидоровой на ЧМ-2019 вдвойне приятно благодаря победе над американкой

18:55

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева на Совете по развитию физической культуры и спорта заявила, что победа Анжелики Сидоровой на чемпионате мира-2019 вдвойне приятна, потому что спортсменка обошла американку. Сидорова взяла золото в прыжках с шестом с результатом 4,95. Серебро взяла американка Сэнди Моррис (4,90).

— Мне кажется, что спорт должен быть подальше от всех политических наслоений, — приводит «РИА Новости» ответ Президента РФ Владимира Путина.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191010/1559642696.html

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