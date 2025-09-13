Данфи выиграл золотую медаль чемпионата мира-2025

Канадский атлет Эван Данфи завоевал золотую медаль чемпионата мира-2025 по легкой атлетике. В в ходьбе на 35 км он показал результат — 2 часа 28,22 минуты.

Второе место занял бразилец Кайо Бонфим с результатом 2 часа 28,55 минуты, а бронзовую медаль завоевал японец Хаято Кацуки — 2 часа 29,16 минуты.

Чемпионат мира-2025 проходит в Токио с 13 по 21 сентября.