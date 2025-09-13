Данфи выиграл золотую медаль чемпионата мира-2025
Канадский атлет Эван Данфи завоевал золотую медаль чемпионата мира-2025 по легкой атлетике. В в ходьбе на 35 км он показал результат — 2 часа 28,22 минуты.
Второе место занял бразилец Кайо Бонфим с результатом 2 часа 28,55 минуты, а бронзовую медаль завоевал японец Хаято Кацуки — 2 часа 29,16 минуты.
Чемпионат мира-2025 проходит в Токио с 13 по 21 сентября.
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