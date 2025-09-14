Джепчирчир выиграла марафон на чемпионате мира в Токио

Представительница Кении Перес Джепчирчир завоевала золотую медаль в марафоне на чемпионате мира по легкой атлетике-2025.

31-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 часа 24,43 минуты. На последних метрах дистанции кенийская бегунья опередила Тигст Ассефу из Эфиопии (2.24,45). Бронзовым призером стала Джулия Патернейн из Уругвая (2.27,23).

Джепчирчир впервые выиграла чемпионат мира. Она также является олимпийской чемпионкой 2020 года в марафоне.

Чемпионат мира-2025 проходит в Токио с 13 по 21 сентября.