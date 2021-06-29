Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен из Минска
15:35
Всемирный совет по легкой атлетике решил перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года из Минска.
Турнир должен был пройти 23-24 апреля 2022 года.
Причинами переноса ЧМ из Белоруссии стали неопределенность в вопросе дипломатических отношений страны и ограничения на международные поездки, наложенные на Белоруссию. В конце июля будет станет известно новое место проведения турнира.
Читайте также
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю