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Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен из Минска

15:35
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен из Минска. Фото worldathletics.org.
Командный чемпионат мира по спортивной ходьбе перенесен из Минска. Фото worldathletics.org.

Всемирный совет по легкой атлетике решил перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе 2022 года из Минска.

Турнир должен был пройти 23-24 апреля 2022 года.

Причинами переноса ЧМ из Белоруссии стали неопределенность в вопросе дипломатических отношений страны и ограничения на международные поездки, наложенные на Белоруссию. В конце июля будет станет известно новое место проведения турнира.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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