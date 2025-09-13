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13 сентября 2025, 07:57

Испанка Перес стала первой в ходьбе на 35 км на чемпионате мира-2025

Евгений Козинов
Корреспондент

Испанка Мария Перес выиграла золотую медаль чемпионата мира-2025 по легкой атлетике. В в ходьбе на 35 км она показала результат 2 часа 39,01 минуты.

Второе место заняла итальянка Антонелла Пальмизано с результатом 2 часа 42,24 минуты. Третьей стала эквадорка Паула Торрес с рекордом для своей страны — 2 часа 42,44 минуты.

Чемпионат мира-2025 проходит в Токио с 13 по 21 сентября.

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легкая атлетика
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