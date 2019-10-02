Иранское телевидение показывает чемпионат мира по легкой атлетике вот так

На иранском телевидении чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) транслируют с ограничениями.

Televisi?n iran?: censura en transmisi?n de atletismo femenino. En algunas partes del mundo es donde deber?an darse las verdaderas batallas por la libertad. pic.twitter.com/cGl4HNxjSH — Manuel Adorni (@madorni) October 1, 2019

Во время соревнований женщин открытые части тела спортсменок закрыты для телезрителей — эти участки картинки зарисованы черным цветом. Видео в своем Twitter опубликовал итальянский экономист Мануэль Адорни.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.