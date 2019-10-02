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Новости   //    Легкая атлетика   //    Чемпионат мира

Иранское телевидение показывает чемпионат мира по легкой атлетике вот так

10:23

На иранском телевидении чемпионат мира по легкой атлетике в Дохе (Катар) транслируют с ограничениями.

Во время соревнований женщин открытые части тела спортсменок закрыты для телезрителей — эти участки картинки зарисованы черным цветом. Видео в своем Twitter опубликовал итальянский экономист Мануэль Адорни.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2019 проходит в Дохе (Катар) с 27 сентября по 6 октября.

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