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Мельникова — о слезах во время награждения на ЧЕ: «Счастлива, но грустно смотреть на белый флаг»

Сергей Ярошенко
Ангелина Мельникова.
Фото Global Look Press

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, почему расплакалась во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Хорватии.

«Я расплакалась от того, что очень счастлива, что так получается и складывается. Это было счастье и, конечно, было чуть-чуть грустно смотреть на белый флаг, который мог быть совсем другим. Недавно видела статистику, что Мельникова — одна из гимнасток в истории, которая выступала под чуть ли не под пятью флагами», — сказала Мельникова matchtv.ru.

Ангелина Мельникова.Новый успех Мельниковой. Ангелина выиграла еще три медали на ЧЕ по гимнастике — золото и две бронзы

В субботу Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы в опорном прыжке. Эта победа стала для россиянки шестой на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Хорватии завершится 16 августа.

Источник: matchtv.ru
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Ангелина Мельникова
Спортивная гимнастика
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