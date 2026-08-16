Мельникова — о слезах во время награждения на ЧЕ: «Счастлива, но грустно смотреть на белый флаг»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала, почему расплакалась во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Хорватии.

«Я расплакалась от того, что очень счастлива, что так получается и складывается. Это было счастье и, конечно, было чуть-чуть грустно смотреть на белый флаг, который мог быть совсем другим. Недавно видела статистику, что Мельникова — одна из гимнасток в истории, которая выступала под чуть ли не под пятью флагами», — сказала Мельникова matchtv.ru.

В субботу Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы в опорном прыжке. Эта победа стала для россиянки шестой на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Хорватии завершится 16 августа.