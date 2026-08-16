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Сегодня, 21:04

Родионенко оценила результаты Мельниковой на ЧЕ в Загребе

Дарик Агаларов
корреспондент

Заслуженный тренер СССР и РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась с «СЭ» мнением о результатах Ангелины Мельниковой на чемпионате Европы в Загребе.

Россиянка завоевала на турнире пять медалей: три золотых и две бронзовые.

«Мельникова выступает нормально в силу своей готовности. На отдельных видах она уже была уставшая, ее просто не хватило. Не думаю, что история с визой сказалась на результатах Ангелины. Она опытная спортсменка. Причем Ангелина приехала и в первый же день все выиграла. На ней эта ситуация не отразилась. Вот на Калмыковой это сказалось. Анна — молодая девочка, которой стоит еще набраться опыта», — сказала Родионенко «СЭ»

Всего сборная России на чемпионате Европы-2026 завоевала шесть медалей — три золотые, одну серебряную и две бронзовые.

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