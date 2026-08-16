Мельникова: «Семикратная чемпионка Европы и 17-кратная медалистка. Проживаю чудесную часть карьеры»

Россиянка Ангелина Мельникова подвела итоги выступлений на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе.

Женские соревнования проходили с 13 по 16 августа. 26-летняя Мельникова взяла 5 медалей — три золотые и две бронзовые.

«Теперь семикратная чемпионка Европы. И 17-ти кратная медалистка Европы. Огромная благодарность тренерам, врачам и болельщикам за работу, любовь и поддержку! Я проживаю чудесную часть моей карьеры», — написала Мельникова в своем Telegram-канале.