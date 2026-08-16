Дмитриева выиграла юниорский чемпионат Европы по спортивной гимнастике на бревне

Россиянка Полина Дмитриева стала победительницей юниорского чемпионата Европы — 2026 по спортивной гимнастике в упражнении на бревне.

Спортсменка набрала 13,993 балла.

Серебряную медаль завоевала Луан Плиссон из Франции с результатом 13,166 балла, бронзу — британка Элизабетта Карделли (12,833).

Еще одна россиянка Александра Андрианова набрала 12,300 балла и заняла шестое место.

Юниорский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Загребе.