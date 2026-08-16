Гимнастка Дмитриева завоевала третье личное золото на юниорском чемпионате Европы

Гимнастка Полина Дмитриева выиграла золото в вольных упражнениях на юниорском чемпионате Европы по спортивной гимнастике.

Спортсменка набрала 13,233 балла. Дмитриева выступила в трех финалах отдельных видов и во всех завоевала золото.

Серебряным призером стала еще одна россиянка Александра Андрианова с результатом 12,966 балла.

Юниорский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в Загребе (Хорватия).