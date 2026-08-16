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Сегодня, 12:42

Российские юниорки завоевали золотую и две серебряные медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике

Сергей Филин

Российские юниорки завоевали золотую и две серебряные награды на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе (Хорватия).

Полина Дмитриева одержала победу в финале соревнований на разновысоких брусьях с результатом 13,900 баллов. Второе место у Александры Андриановой (13,666).

Дарья Миронова завоевала серебряную медаль в опорном прыжке. В финале она набрала 13,166 баллов.

Женский чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит с 13 по 16 августа.

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Спортивная гимнастика
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