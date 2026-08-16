Чемпионат Европы по спортивной гимнастике: расписание соревнований на 16 августа

В воскресенье, 16 августа, на чемпионате Европы по спортивной гимнастике пройдет командный финал среди женщин. Турнир проходит на «Арене Загреб» в Загребе (Хорватия). Начало — в 17.00 по московскому времени.

Расписание чемпионата Европы по спортивной гимнастике на 16 августа

17.00. Командный финал среди женщин

Где смотреть чемпионат Европы по спортивной гимнастике 15 августа

Прямую трансляцию командного финала среди женщин в России покажет телеканал «Матч Арена». Начало эфира — в 16.55 по московскому времени. Смотреть соревнования онлайн также можно на сайте телеканала.

Официальная международная онлайн-трансляция финалов среди взрослых также предусмотрена на платформе Eurovision Sport. В России смотреть соревнования можно на платформе Twitch.

Спортивная гимнастика: новости, результаты соревнований, расписание турниров и выступления российских спортсменов