В Госдуме назвали иски в гражданские суды следующим шагом по защите спортсменов

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, позволяют рассчитывать на новые победы и медали на соревнованиях в Корее. Парламентарий выразил надежду на то, что на закрытии Игр-2018 в Пхенчхане будет поднят флаг России.
– Восстановление в правах части наших атлетов дает им шанс принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, а нам – надеяться на новые победы и медали, – сказал Дегтярев. – Мы рассчитывали на положительные решения в суде. В суды нужно подавать всегда, ведь молчание означает согласие с принятыми решениями или обвинениями. Следующим этапом должны стать иски в гражданские суды с целью опровержения лживых тезисов доклада Макларена и защиты чести и достоинства спортсменов и тренеров.
Еще один вывод, который нам нужно сделать после истории с допингом, это необходимость увеличения числа специалистов в области спортивного права, владеющих иностранными языками и знаниями в области континентального и англо-саксонского права. Также большую роль играет наличие российских представителей в международных организациях. Их число должно быть пропорционально вкладу нашей страны в мировой спорт, а он очень большой.
В настоящее время Олимпийский комитет России продолжает исполнять все требования и предписания решения исполкома МОК, вести конструктивный диалог. Наши спортсмены отправились на ОИ в нейтральном статусе, скрепя сердце. Не их вина, что они поставлены перед таким сложным выбором. Часть из них установят новые рекорды и привезут медали. Хочется верить, что на закрытии Олимпиады будет поднят флаг России, а скандальная страница истории этих игр будет перевернута и следующие соревнования начнутся с чистого листа.
Что же касается меня, то я буду болеть за наших спортсменов в Москве, у телевизора. Большую роль играет и поддержка болельщиков, которые поднимут российский триколор на трибунах.
Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
ion
На самом деле, с точки зрения закона очень выигрышные дела. Дисквалификация за допинг без положительных допинг-проб. Уже нонсенс. Недопуск чистых спортсменов на игры. И так далее. Если суды реально будут руководствоваться буквой закона, то там все очень красиво можно сделать.
13:29
streletc1783
Завалить их исками с головой!мок,вада разогнать и создать действительно независимые структуры.Макларена Баха,освальда,Зеппельта,родю итд - под суд!Давить гадов до победного!
12:17
Mao11
Россия обязана подать в суд на МОК и потребовать компенсации от противоправной деятельности в сотни триллионов долларов за материальный и моральный ущерб нанесённый спортсменам и в целом стране и имиджу России на международной спортивной арене и потребовать расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности. Интересно как запоёт Макларен сейчас.
12:12
Mao11
МОК уже подсуетился и заявил , что даже в случае положительного решения CAS по нашим спортсменам им никто не разрешит ехать на ОИ. Они, эти преступники ещё и присвоили себе право назначать победителей ОИ, заранее уже до ОИ и это всё они называют честной и неподкупной конкуренцией и свободой для чистых спортсменов, а так же, борьбой за чистый спорт.
12:08
WildCat-2k
Прямой дорогой в гражданские суда! И иски .... Не затягивая!!!!!!!!!!!!!
12:06
Vlаdimir
И это правильно. Особенно нужно стараться засудить Макларена, Освальда и ВАДА.
11:54