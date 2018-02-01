В Госдуме назвали иски в гражданские суды следующим шагом по защите спортсменов

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев отметил, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпийских играх, позволяют рассчитывать на новые победы и медали на соревнованиях в Корее. Парламентарий выразил надежду на то, что на закрытии Игр-2018 в Пхенчхане будет поднят флаг России.

– Восстановление в правах части наших атлетов дает им шанс принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, а нам – надеяться на новые победы и медали, – сказал Дегтярев. – Мы рассчитывали на положительные решения в суде. В суды нужно подавать всегда, ведь молчание означает согласие с принятыми решениями или обвинениями. Следующим этапом должны стать иски в гражданские суды с целью опровержения лживых тезисов доклада Макларена и защиты чести и достоинства спортсменов и тренеров.

Еще один вывод, который нам нужно сделать после истории с допингом, это необходимость увеличения числа специалистов в области спортивного права, владеющих иностранными языками и знаниями в области континентального и англо-саксонского права. Также большую роль играет наличие российских представителей в международных организациях. Их число должно быть пропорционально вкладу нашей страны в мировой спорт, а он очень большой.

В настоящее время Олимпийский комитет России продолжает исполнять все требования и предписания решения исполкома МОК, вести конструктивный диалог. Наши спортсмены отправились на ОИ в нейтральном статусе, скрепя сердце. Не их вина, что они поставлены перед таким сложным выбором. Часть из них установят новые рекорды и привезут медали. Хочется верить, что на закрытии Олимпиады будет поднят флаг России, а скандальная страница истории этих игр будет перевернута и следующие соревнования начнутся с чистого листа.

Что же касается меня, то я буду болеть за наших спортсменов в Москве, у телевизора. Большую роль играет и поддержка болельщиков, которые поднимут российский триколор на трибунах.

Напомним, Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.