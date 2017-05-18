Владимир Вуйтек: "Техничному хоккею сборной России Чехия может противостоять"

Бывший главный тренер сборных Чехии и Словакии Владимир Вуйтек считает, что Россия удобный соперник для чехов по 1/4 финала чемпионата мира. По его словам, стиль игры россиян подходит Чехии.

– Стиль России нас устраивает, – цитирует iDNES Вуйтека. – Против их техничного хоккея мы можем бороться. Нам тяжелее, когда сталкиваемся с постоянным силовым давлением на ворота. А комбинационному хоккею мы умеем противостоять, можем играть на контратаках. Я считаю, что Чехия на турнире играет хорошо, хотя прибавить можно. Большего ждем, пожалуй, от вратарей.

Матч сборных России и Чехии состоится сегодня, 18 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию четвертьфинала Россия – Чехия. Видеотрансляция матча Россия – Чехия начнется в 17.15 здесь.

Россия - Чехия: онлайн