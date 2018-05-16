Чемпионат мира

15:05 | Хоккей — Чемпионат мира

Павел Буре: "Не готов делать прогноз на матч Россия – Канада"


Один из лучших нападающих в истории российского хоккея Павел Буре в интервью "СЭ" отметил, что у России есть шансы пройти команду Канады в четвертьфинале чемпионата мира.

– Специалисты отмечают слабую вратарскую линию канадской сборной.

– Поверьте, у Канады всегда сильная команда. Хотя у любой команды можно найти слабую сторону. В общем, нам нужно очень серьезно подготовиться к Канаде.

– У России есть шансы против такой Канады?

– Конечно, есть. В одном отдельно взятом матче может случиться все, что угодно. Матч, как мы все знаем, начинается со счета 0:0.

– Шансы 50 на 50?

– Я никогда не делаю прогнозов. Это спорт. (Андрей СИЗЯКИН)

Полностью интервью Буре.

 

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