Сборная России поздравила Тарасенко с 25-летием

Сборная России в своем официальном Instagram поздравила нападающего "Сент-Луиса" и национальной команды Владимира Тарасенко с днем рождения. 13 декабря хоккеисту исполнилось 25 лет.

"Нападающему сборной России Владимиру Тарасенко - 25! И это значит, что мы его искренне поздравляем с днем рождения! Урааа!" – говорится в сообщении сборной России в Instagram.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко сыграл в 29 матчах и набрал 32 (14+18) очка. Россиянин играет за "Сент-Луис" с 2012 года. Ранее он выступал в КХЛ за "Сибирь" и СКА.