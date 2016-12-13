14:18 | ХОККЕЙ — НХЛ

Сборная России поздравила Тарасенко с 25-летием

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Сборная России в своем официальном Instagram поздравила нападающего "Сент-Луиса" и национальной команды Владимира Тарасенко с днем рождения. 13 декабря хоккеисту исполнилось 25 лет.

"Нападающему сборной России Владимиру Тарасенко - 25! И это значит, что мы его искренне поздравляем с днем рождения! Урааа!" – говорится в сообщении сборной России в Instagram.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасенко сыграл в 29 матчах и набрал 32 (14+18) очка. Россиянин играет за "Сент-Луис" с 2012 года. Ранее он выступал в КХЛ за "Сибирь" и СКА.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/BN8l9JFAcJQ/?taken-by=russiahockey

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