18:34 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира

США, Канада и Мексика готовят совместную заявку на проведение чемпионата мира-2026

0
0
0
0
1

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни сообщил, что США, Канада и Мексика планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2026. Окончательное решение по выдвижению заявки, вероятно, будет принято в этом году.

– Канада, США и Мексика стремятся подать совместную заявку, – цитирует The Guardian Монтальяни. – Идея существует уже некоторое время, сейчас ее обсуждают. Мы очень позитивно смотрим на эту идею. Это вновь доказывает, что футбол способен объединять целые страны.

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ereke

А как на это посмотрит Трамп?)))

18:59

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...