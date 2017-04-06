США, Канада и Мексика готовят совместную заявку на проведение чемпионата мира-2026

Президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктор Монтальяни сообщил, что США, Канада и Мексика планируют подать совместную заявку на проведение чемпионата мира-2026. Окончательное решение по выдвижению заявки, вероятно, будет принято в этом году.

– Канада, США и Мексика стремятся подать совместную заявку, – цитирует The Guardian Монтальяни. – Идея существует уже некоторое время, сейчас ее обсуждают. Мы очень позитивно смотрим на эту идею. Это вновь доказывает, что футбол способен объединять целые страны.