Канада поддержала идею совместной заявки на ЧМ-2026 с США и Мексикой

Правительство Канады поддержало идею совместной заявки на чемпионат мира-2016 вместе с США и Мексикой, сообщает CBC. В случае победы, Канада выделит в качестве помощи на организацию турнира до 5 миллионов долларов.

– Это хорошо для наших спортсменов, для экономики, репутации нашей страны, занимающей лидирующие позиции в международном спорте, – сказала министр по делам науки, спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кирсти Данкан.

Напомним, что совместная заявка поспорит за проведение турнира с Марокко. Окончательное решение после изучения заявок будет объявлено на конгрессе ФИФА 13 июня.

Канада уже одобрила заявки городов-кандидатов на проведение матчей – Торонто, Ванкувер, Монреаль и Эдмонтон.