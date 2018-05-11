"Зеппельт тот еще хмырь, но все же журналист!" Мнение Губерниева

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме прокомментировал ситуацию с журналистом Хайо Зеппельтом, известному по серии фильмов о допинге в российском спорте, который не сможет посетить чемпионат мира-2018. Немцу отказано в получении визы, так как он входит список "нежелательных" иностранцев, которым заблокирован въезд в Россию.

– Хайо Зеппельту, немецкому журналисту из ARD, наши власти не дали визу! И он не приедет на чемпионат мира. Внимание, вопрос, это правильно? Мое мнение – Зеппельт, конечно, тот еще хмырь, но он все же журналист! – написал Губерниев.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России.

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