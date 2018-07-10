Полузащитник Юрий Жирков в интервью "СЭ" объявил о завершении карьеры в сборной России. 34-летний хавбек выступал за национальную команду с 2005 года.

– Сергей Игнашевич объявил об уходе из футбола, Александр Самедов – из сборной. Вы-то хоть останетесь?

– Тоже решил завершить выступления за национальную команду. Не хватает уже сил играть на таком уровне. Последняя травма – еще один намек. Не остается времени на семью, детей. Считайте, второе лето без отпуска. И после Кубка конфедераций и сейчас нужно возвращаться в "Зенит" и после 50 дней на базе опять улетать на сборы. Очень тяжело. Хотел бы поблагодарить всех, с кем играл, всех тренеров, наших болельщиков и, конечно, свою семью, которая уговорила меня остаться в команде и сыграть на чемпионате мира. Я горжусь тем, что мне посчастливилось представлять свою страну на двух чемпионатах мира и на чемпионате Европы. (Игорь РАБИНЕР)

На чемпионате мира-2018 Жирков провел 3 игры и отдал одну результативную передачу.

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