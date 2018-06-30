Йерро не ответил на СМС Марадоны перед матчем с Россией

Чемпион мира 1986 года Диего Марадона признался, что главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро впечатлял его, когда был игроком. "Красная фурия" под руководством 50-летнего специалиста в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Россией.

– Я отправил Фернандо сообщение. Для меня он был монстром, когда был игроком, – цитирует L'Équipe Марадону. – Он не ответил, и я понимаю его… В своем сообщении я сказал ему, что вне зависимости от опыта значение имеет компетентность. И это у него есть.

Встреча Испания – Россия состоится завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

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