12:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Йерро не ответил на СМС Марадоны перед матчем с Россией


Чемпион мира 1986 года Диего Марадона признался, что главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро впечатлял его, когда был игроком. "Красная фурия" под руководством 50-летнего специалиста в 1/8 финала чемпионата мира сыграет с Россией.

– Я отправил Фернандо сообщение. Для меня он был монстром, когда был игроком, – цитирует L'Équipe Марадону. – Он не ответил, и я понимаю его… В своем сообщении я сказал ему, что вне зависимости от опыта значение имеет компетентность. И это у него есть.

Встреча Испания – Россия состоится завтра, 1 июля, в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры – 17.00 по московскому времени.

Испания – Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала – начало в 17.00 (время московское)

Испания – Россия

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Все о сборной России на ЧМ-2018 по футболу – здесь //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ

Опрос

Россия vs Испания в 1/8 финала ЧМ-2018: вы верите в нашу сборную?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ