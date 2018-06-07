13:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Владимир Путин: "Надо, чтобы объекты для чемпионата мира были окупаемыми, эффективно работающими"


Президент России Владимир Путин рассчитывает, что после чемпионата мира спортивная инфраструктура будет загруженной. По его словам, важно использовать возведенные объекты для развития спорта.

– Мы истратили большие деньги на это. Нужно, чтобы вся инфраструктура работала, – подчеркнул Путин. – Прежде всего она должна работать на развитие спорта, массового спорта, детского спорта. Нужно создавать детско-юношеские команды, лиги, организовывать соревнования. Надо, чтобы эти объекты были окупаемыми, эффективно работающими. В принципе это все возможно при грамотном подходе.

Ведь современный стадион – это не только футбольное поле. Это огромное количество помещений внутри стадиона. Там можно разместить что угодно. В хорошем смысле. Там есть и торговые площади, и кафе, и рестораны, и спортивные клубы, специально созданные пространства для занятия физкультурой и спортом. Многое будет зависеть от руководителей регионов, где находятся объекты. Потому что потом организаторы чемпионата мира передадут объекты в собственность регионов.

Хочу обратиться к своим коллегам в регионах: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы на этих площадках возникали какие-нибудь рынки, как на некоторых площадках в Москве в середине 1990-х годов. Категорически невозможно такое использование этих замечательных объектов. РФС тоже должен принять активное участие в том, чтобы загружать по уму эти объекты, чтобы там проводились интересные большие матчи, чтобы там образовывались сильные перспективные команды, чтобы на нашей собственной базе росло новое поколение футболистов.

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