Вице-президент киевского "Динамо" не комментирует скандальное увольнение Вукоевича

Вице-президент киевского "Динамо" Алексей Семененко не стал комментировать решение Хорватского футбольного союза, который уволил селекционера национальной команды и украинского клуба Огнена Вукоевича за слова "Слава Украине". Семененко, выслушав вопрос корреспондент "СЭ", ничего не сказал и повесил трубку.Напомним, Вукоевич, член делегации хорватов, и защитник команды Домагой Вида выложили видео, в котором посвящают Украине победу в матче четвертьфинала чемпионата мира над Россией (1:1, 4:3 – пенальти).

Накануне появилось и второе видео, где Вида рядом с Ивицей Оличем пьет пиво и вновь повторяет "Слава Украине" и добавляет "Белград" - в огне". (Дмитрий СОМОВ)

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