Тите: "Надеюсь, что завтра мои игроки сыграют лучше"

Главный тренер сборной Бразилии Тите накануне четвертьфинального матча чемпионата мира против Бельгии поделился ожиданиями от игры.

- Бразилия забила 7 голов. Это были контратаки, стандарты. Чего нам ждать с Бельгией? И Бразилия еще не била пенальти. Что вы об этом думаете?

- У нас есть игроки, которые могут играть разнообразно. Мы можем забивать разные голы. Первый мяч в ворота Мексики мы забили после хорошего контроля. Бывают голы в контратаках после ускорений. В последней трети поля Неймар, Дуглас Коста, Виллиан и Жезус могут играть один в один. Пенальти? Они бывают разные. Важно, как ты адаптируешься к этому моменту. У нас не было серьезных ошибок в плане пенальти.

- Вы всегда говорили, что должны играть на определенном уровне. Нынешнего уровня достаточно, чтобы обыграть Бельгию?

- Я не знаю, что будет делать противник. Это большой вызов для меня. Нам надо повышать планку. Как спортсмен я выигрывал, а бывало, что меня выбирали лучшим игроком матча, а я закрывая глаза и думал, что могу лучше. Я надеюсь, что завтра мои игроки сыграют еще лучше.

- Готов ли играть Марселу? В каком состоянии Жезус, ведь он пока не забивает.

- Жезус делает нашу игру разнообразной. В раздевалке я не прибегаю к длинным разговорам. После гола Фирмино я сказал ему, что он молодец. Он ответил, что все понял. Марселу? У него есть проблемы. Фелипе Луис хорошо его заменил, но с Марселу все в порядке. Он вернется. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Бразилия - Бельгия: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)