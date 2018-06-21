Тиагу Силва: "Белые ночи в Петербурге непривычны для нас"

Защитник сборной Бразилии Тиагу Силва на пресс-конференции перед матчем против Коста-Рики отметил, что по прибытии в Санкт-Петербург команда получила указание не засиживаться допоздна, разговаривая с родными, потому что из-за белых ночей могут возникнуть проблемы с засыпанием.

– Петербургские белые ночи не мешают вам?

– Тяжеловато для нас, мы не привыкли к этому. Вчера мы приехали в отель достаточно поздно и освободились после процедур с физиотерапевтом только в 1.30 ночи, потом пошли спать. И нам сразу сказали выключить всю технику и гаджеты и не звонить родным, потому что потом будет очень сложно заснуть. (Егор БЫЧКОВ)

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