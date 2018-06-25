"Смысл помогать Уругваю, он и так сильный!" Дзюбе не понравилось судейство

Нападающий сборной России Артем Дзюба заявил, что ему не очень понравилось судейство в матче группового этапа чемпионата мира против Уругвая. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу уругвайцев.

- У вас был неплохой момент во втором тайме, что помешало?

- Думаю, уже наелся к тому моменту. Правильно делал, что убирал под левую, но просто не хватило чего-то. Попадать надо.

- Как судейство?

- Не очень понравилось. Понятно, что дело не в судействе, проиграли сами, но все фолы 50 на 50 трактовались в пользу Уругвая. Смысл ему помогать, он и так сильный.

- Годин бил локтем?

- Он говорил, что не видел меня. Я испугался, что нос сломал. Спрашиваю у Самедова: нормальный нос? Он говорит, кривоватый. Но я вспоминал, что нос у меня и так кривоватый. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сборная России вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе.

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