Руслан Нигматуллин: "Смольников перегорел"

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" поражение нашей национальной команды от Уругвая (0:3) в 3-м туре группы А чемпионата мира. Россияне заняли второе место и 1 июля встретятся в Лужниках с победителем квартета В.

– Уругвайцы показали истинный уровень России?

– Не нужно близко к сердцу воспринимать счет. Футбол устроен интересно. Сегодня еле-еле Уругвай на последней минуте обыгрывает Египет, через матч африканцы уступают Саудовской Аравии, которую мы победили 5:0. Все бывает, встреча по большому счету ничего не решала. Так сложились обстоятельства. Залетело вначале два случайных мяча, плюс удаление. Мне понравилось, что ребята отдавались полностью, никакого равнодушия на поле не увидел. У Уругвая получилось в этом матче все, что не получалось в других. Они за два матча два гола кое-как забили. Видимо, южноамериканцы чуть больше хотели занять первое место. Ждем, кто станет нашим соперником.

– А если Испания?

– Пора статистику встреч с ней менять. Ну вот насколько Португалия лучше для нас? Удобна та команда, которую мы пройдем. Сейчас возвращаться к началу чемпионату, к негативу со стороны прессы и агрессивно настроенных болельщиков не хотелось бы. Надо продолжить верить в нашу сборную, она нам дарит радость, возможность за нее болеть – ждем плей-офф, а там уже без разницы против кого на поле выходить.

– Перестановки в составе оказались оправданы?

– Смольников немножко перегорел, слишком рьяно в единоборствах принимал участие, не с холодной головой, особенно во втором эпизоде, когда висел на желтой карточке и сделал подкат сзади. Это усложнило жизнь. В такой игре оставаться в меньшинстве больше тайма тяжело. У Жиркова возникали определенные проблемы со здоровьем, ему необходима была пауза. С Головиным тоже все понятно – лидер с "багажом" "горчичника" нужен нам в плей-офф. Что касается Миранчука, заменившего Александра, скажем так, блеснуть не удалось. Полезные матчи в сборной у него впереди.

– Что вам понравилось в сборной?

– Поначалу все нормально складывалось, создали по пару моментов, к сожалению, нам сразу два мяча залетело. Необязательный штрафной и рикошет – такая "фортуна". А мы свои два шанса не использовали, когда завершал Черышев и неудачно бил Дзюба. Самедову игра не удалась, особенно эти неточные подачи… Пожелаю ему прицел поправить к 1/8 финала. Сейчас смысла нет кого-то хвалить или ругать. Сделаем правильные выводы после поражения. К тому же победа могла ввести в эйфорию и страну, и игроков, а сейчас получился полезный холодный душ для всех. (Арман МКРТЧЯН)