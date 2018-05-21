Паредес и Икарди не вошли в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли представил состав команды на чемпионат мира-2018. В окончательную заявку команды на турнир не вошли полузащитник "Зенита" Леандро Паредеса и форвард "Интера" Мауро Икарди.

Отметим, что в заявку двукратных чемпионов вошли бывшие защитники клубов РФПЛ - Кристиан Ансальди ("Рубин" и "Зенит") и Маркос Рохо ("Спартак").

Состав сборной Аргентины на ЧМ-2018:

Вратари: Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Франко Армани ("Ривер Плейт"), Вилли Кабальеро ("Челси", Англия).

Защитники: Кристиан Ансальди ("Торино", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Николас Тальяфико ("Аякс", Голландия), Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия, Федерико Фасио (”Рома”, Италия).

Полузащитники: Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Эвер Банега ("Севилья", Испания), Лукас Билья ("Милан", Италия), Эдуардо Сальвио ("Бенфика"), Кристиан Павон ("Бока Хуниорс"), Максимилиано Меза ("Индепендьенте"), Анхель Ди Мария ("ПСЖ", Франция), Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Джовани Ло Чельсо ("ПСЖ", Франция).

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона", Испания), Пауло Дибала ("Ювентус", Италия), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити", Англия), Гонсало Игуаин ("Ювентус", Италия).

Аргентина в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня). Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 🇦🇷 #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt – Selección Argentina (@Argentina) 21 мая 2018 г.

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