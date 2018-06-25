Оскар Табарес: "Сборная России сделала все, чтобы разрушить игру Уругвая"

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес оценил игру команды России в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2018 (3:0).

- В этом матче Уругвай выкристаллизовался как команда на этом чемпионате?

- Я не использую такие прилагательные, как вы, простите меня. Для меня самое главное, чаша Грааля, если можно так сказать, - баланс, равновесие. Когда атакуем, надо это делать грамотно. Мы играли сбалансированно. Российская сборная сделала все, чтобы разрушить нашу игру. Ее надо за это похвалить. Они нас тоже удивили, особенно когда изменили состав игроков, особенно имею в виду 17-го номера (отсутствие Головина. - Прим. "СЭ"). Потом России пришлось играть вдесятером, не думаю, что это очень просто. Сегодня было не холодно, честно говоря. Дальше будет так же, и в следующую субботу нам надо сыграть в 1/8. Я удовлетворен. Плохо, что мы получили желтую карточку. Но это не наша вина, а просто игра. (Игорь РАБИНЕР)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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