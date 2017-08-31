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13:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Месси потребовал пропустить к нему мальчика, которого прогнал охранник

Сегодня. Монтевидео. Лионель МЕССИ и юный болельщик. Фото AFP
Сегодня. Монтевидео. Лионель МЕССИ и юный болельщик. Фото AFP
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который вместе со своей национальной командой прибыл в Монтевидео на отборочный матч чемпионата мира-2018 с командой Уругвая, внимательно отнесся к юному болельщику.

Мальчик хотел прорваться к форварду "Барселоны" около отеля гостей, однако его быстро оттащил охранник. Заметив это, Месси попросил вернуть молодого фаната. Футболист обнял его и сделал совместную фотографию.

Матч между Уругваем и Аргентиной пройдет в пятницу, 1 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Седой конь

Вот так себе авторитет и зарабатывается у болельщиков. Не только игрой на поле, но и такими поступками. А не фотками на Мальдивах и в барах Монте-Карло...

14:19

oleg.bob

Потрясающе! Молодец, Лео!

14:18

ИГл

Всегда уважал Месси, хоть и болею за Реал... а ведь мог пройти мимо. Респект.

14:16

tolkopositiv

Респект за такой поступок, хотя покажи этот момент одному общеизвестному быдлу, так оному этот поступок запомнится бородой Месси.

14:10

PitersS

Охранник пацана толкнул, все же, в спину-хорошо, поджопника не дал..)

14:03

parasonic

Пацан прифигевший слегка, похоже :) Ну а Месси молодец.

13:45

ДЖИММ

норм

13:43