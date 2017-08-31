Месси потребовал пропустить к нему мальчика, которого прогнал охранник

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который вместе со своей национальной командой прибыл в Монтевидео на отборочный матч чемпионата мира-2018 с командой Уругвая, внимательно отнесся к юному болельщику.

Мальчик хотел прорваться к форварду "Барселоны" около отеля гостей, однако его быстро оттащил охранник. Заметив это, Месси попросил вернуть молодого фаната. Футболист обнял его и сделал совместную фотографию.

Матч между Уругваем и Аргентиной пройдет в пятницу, 1 сентября.