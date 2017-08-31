Месси потребовал пропустить к нему мальчика, которого прогнал охранник

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, который вместе со своей национальной командой прибыл в Монтевидео на отборочный матч чемпионата мира-2018 с командой Уругвая, внимательно отнесся к юному болельщику.
Мальчик хотел прорваться к форварду "Барселоны" около отеля гостей, однако его быстро оттащил охранник. Заметив это, Месси попросил вернуть молодого фаната. Футболист обнял его и сделал совместную фотографию.
Матч между Уругваем и Аргентиной пройдет в пятницу, 1 сентября.
Que Messi te llame para cumplir tu sueño NO TIENE PRECIO. pic.twitter.com/nasUlBTAXv– Lucho (@luchogarzo) 30 августа 2017 г.
Седой конь
Вот так себе авторитет и зарабатывается у болельщиков. Не только игрой на поле, но и такими поступками. А не фотками на Мальдивах и в барах Монте-Карло...
14:19
oleg.bob
Потрясающе! Молодец, Лео!
14:18
ИГл
Всегда уважал Месси, хоть и болею за Реал... а ведь мог пройти мимо. Респект.
14:16
tolkopositiv
Респект за такой поступок, хотя покажи этот момент одному общеизвестному быдлу, так оному этот поступок запомнится бородой Месси.
14:10
PitersS
Охранник пацана толкнул, все же, в спину-хорошо, поджопника не дал..)
14:03
parasonic
Пацан прифигевший слегка, похоже :) Ну а Месси молодец.
13:45
ДЖИММ
норм
13:43