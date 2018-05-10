"Известия": На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

На время чемпионата мира-2018​ в городах, в которых пройдут матчи турнира, будет введен особый противопожарный режим, сообщают "Известия". Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

Расписание чемпионата мира по футболу – здесь