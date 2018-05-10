"Известия": На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

На время чемпионата мира-2018 в городах, в которых пройдут матчи турнира, будет введен особый противопожарный режим, сообщают "Известия". Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.
Дополнительная информация
https://iz.ru/740405/anzhelina-grigorian-daniil-kuzin/na-vremia-chm-2018-zapretiat-zharit-shashlyki
Millwall82
Шашлык так-то кавказкое блюдо? Какая Азия?
09:11
Arkadiy1976
Я с рулетом на балконе ---- читаю - пельмени пришли с Урала. Мне очень жаль, но я не общаюсь с жертвами Раша Тудей, поэтому прощай )
09:04
Я с рулетом на балконе
О, скаклы с методичками проснулись)))
09:01
КолобокКолобков
Arkadiy1976_____Блины желательно жрать с лопаты ))))Ну а шашлыки скоро и на даче запретят есть, погодите чутка :)
09:00
Я с рулетом на балконе
Arkadiy1976, ну то есть мне ты разрешаешь шашлыки есть? А теперь залезь в Вики еще раз, почитай там про "истинно русские" пельмени.
08:56
Arkadiy1976
Я с рулетом на балконе ----- почему превратился, живёшь в Азии - значит ты ей и был изначально.
08:48
приморец1988
Я с рулетом на балконе, нам не понять, это очень сложно. Мы замкадье, провинция, где мы только википедия и может подсказать
08:45
Я с рулетом на балконе
Arkadiy1976, а как я превратился в Азию, если в Азии и живу?
08:42
Arkadiy1976
Я с рулетом на балконе ---- Азия конечно, можешь в Википедии почитать.
08:39
Я с рулетом на балконе
Arkadiy1976, а вот я живу в Сибири, это где - в Европе или Азии, просвети меня?
08:38
Arkadiy1976
Судя по количеству шашлычников, страна быстро превратилась в Азию. Кушайте лучше блины и пельмени, национальные русские блюда, и угощайте гостей ЧМ.
08:36
shpasic
Сапета недоволен!
08:34
Arkadiy1976
Бараны плачут от горя, а животные смеются от радости.
08:24
Millwall82
Кхм, вчера значит можно было жарить шашлык, а во время ЧМ нет???? Дурдом.
08:10