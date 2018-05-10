07:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Известия": На время проведения ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

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На время чемпионата мира-2018​ в городах, в которых пройдут матчи турнира, будет введен особый противопожарный режим, сообщают "Известия". Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Конкретные меры определяют муниципальные власти. Большинство не разрешает в том числе и пикники с жаркой шашлыков на мангалах.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург.

Расписание чемпионата мира по футболу – здесь

Дополнительная информация

https://iz.ru/740405/anzhelina-grigorian-daniil-kuzin/na-vremia-chm-2018-zapretiat-zharit-shashlyki

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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Millwall82

Шашлык так-то кавказкое блюдо? Какая Азия?

09:11

Arkadiy1976

Я с рулетом на балконе ---- читаю - пельмени пришли с Урала. Мне очень жаль, но я не общаюсь с жертвами Раша Тудей, поэтому прощай )

09:04

Я с рулетом на балконе

О, скаклы с методичками проснулись)))

09:01

КолобокКолобков

Arkadiy1976_____Блины желательно жрать с лопаты ))))Ну а шашлыки скоро и на даче запретят есть, погодите чутка :)

09:00

Я с рулетом на балконе

Arkadiy1976, ну то есть мне ты разрешаешь шашлыки есть? А теперь залезь в Вики еще раз, почитай там про "истинно русские" пельмени.

08:56

Arkadiy1976

Я с рулетом на балконе ----- почему превратился, живёшь в Азии - значит ты ей и был изначально.

08:48

приморец1988

Я с рулетом на балконе, нам не понять, это очень сложно. Мы замкадье, провинция, где мы только википедия и может подсказать

08:45

Я с рулетом на балконе

Arkadiy1976, а как я превратился в Азию, если в Азии и живу?

08:42

Arkadiy1976

Я с рулетом на балконе ---- Азия конечно, можешь в Википедии почитать.

08:39

Я с рулетом на балконе

Arkadiy1976, а вот я живу в Сибири, это где - в Европе или Азии, просвети меня?

08:38

Arkadiy1976

Судя по количеству шашлычников, страна быстро превратилась в Азию. Кушайте лучше блины и пельмени, национальные русские блюда, и угощайте гостей ЧМ.

08:36

shpasic

Сапета недоволен!

08:34

Arkadiy1976

Бараны плачут от горя, а животные смеются от радости.

08:24

Millwall82

Кхм, вчера значит можно было жарить шашлык, а во время ЧМ нет???? Дурдом.

08:10

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