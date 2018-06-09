"Это огромная философская победа Путина": Газзаев - о рассказаном Bloomberg провале бойкота ЧМ-2018

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Валерий Газзаев назвал ожидаемым провал попыток Запада бойкотировать чемпионат мира-2018 в России.



Так он прокомментировал сообщения агентства Bloomberg, констатировавшего, что лидеры западных стран признали полный провал бойкота мирового первенства в России. С такими призывами выступила Британия, однако инициативу проигнорировали все, кроме Исландии.



"Это огромная философская победа Путина, ведь британцам намного важнее футбол, чем политика", - цитировал Bloomberg слова Билла Браудера, основателя британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Management.

"Мировая общественность не пошла на поводу у Британии, потому что ее представители с самого начала несли полную чушь. С 2010 года, когда РФ получила право на проведение чемпионата мира, грязные информационные вбросы шли постоянно. И фильмы снимались, и различного рода статьи писались, чтобы создать негативный фон вокруг РФ и российского футбола в частности.



Повлиять на общественное мнение не удалось даже с помощью политических ситуаций, специально спровоцированных с целью отобрать у нас право проведения ЧМ-2018. Уж очень боялись на Западе, что миллионы болельщиков приедут к нам на чемпионат и увидят, какая у нас процветающая страна. Но эта пропаганда не сработала. А через несколько дней к нам приедет много гостей на чемпионат, и миф, который создавал Запад о России, окончательно растает", - цитирует Nation News Газзаева.

Чемпионат мира в России пройдетв 11 городах на 11 стадионах с 14 июня по 15 июля.

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