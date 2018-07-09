Депутат Госдумы: "Отстранения Вукоевича недостаточно"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию со скандальным высказыванием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации команды Огнена Вукоевича. Напомним, после четвертьфинала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, пен. – 3:4) они записали ролик со словами: "Слава Украине". Сегодня Вукоевич отстранен Хорватским футбольным союзом от чемпионата мира, Вида получил предупреждение от ФИФА.

– Я считаю, что футболист такого высокого уровня, как Вида, должен понимать, что на кону не только его имя, но и честь команды и флага, под которым он выступает. Такие люди должны внимательно следить за своими поступками, – сказал Свищев. – Высказывание Виды и Вукоевича ни в какие рамки не лезет. Я уже говорил, что ФИФА отреагировала недостаточно жестко. Что значит "предупреждение"? В правилах достаточно четко прописано, что расистские, политические, фашистские лозунги запрещены на футбольных матчах, особенно – на чемпионатах мира. Вида отделался всего лишь выслушиванием нравоучений. Политики в нашем с хорватами матче не было, зачем нужно примешивать к нему любовь Вукоевича и Виды к Украине и киевскому "Динамо"? Пусть любят, уважают, дружат. Мы тоже дружим с Украиной, какие проблемы? В сочетании слов "Слава Украине" ничего плохого нет, но сейчас эта фраза воспринимается как пропагандистский националистический лозунг, который негативно воспринимается в нашей стране. Вида и Вукоевич хорошо это понимали. Российский футбольный союз должен потребовать более жесткого наказания Виды.

– Хорватскому футбольному союзу нужно было отстранять Виду, как Вукоевича?

– Слава богу, что ХФС хоть как-то отреагировал, а не спустил все на тормозах. Вида является одним из лидеров хорватской команды, забил нам в дополнительное время. Его просто побоялись трогать, потому что потеряли бы качественного футболиста. К тому же, если помните, на этом ЧМ уже был похожий скандал, когда некоторые игроки сборной Швейцарии, этнические косовары, в матче с Сербией показывали жест "албанский орел". Их же оштрафовали, ФИФА наложила санкции на федерацию. Почему швейцарцы понесли материальное наказание, а хорватов лишь предупредили? Отстранения Вукоевича недостаточно. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское) // Все о чемпионате мира по футболу - здесь