20:19 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Денис Черышев: "Смольникову не надо расстраиваться, такое может случиться с каждым"


Полузащитник сборной России Денис Черышев – о матче ЧМ-2018 со сборной Уругвая (0:3).

- Черчесов сильно ругался?

- Это должно остаться внутри раздевалки. Тренеры все правильно говорят, а мы должны их слушать, чтобы прогрессировать.

- Как себя чувствует Смольников? На нем лица не было.

- Ему не надо расстраиваться. Такое может случиться с каждым. Сегодня он ошибся, завтра кто-то другой, я, да любой. Ничего страшного, игровой момент. Мы все можем такое сделать. Нам всем надо его поддержать. И мы его поддержали! Все будет хорошо у нас.

- Жара сильно повлияла?

- Она влияла и на нас, и на соперников. Побеждать надо несмотря на жару.

- Сборная сыграет в "Лужниках", не придётся лететь в Сочи, будете готовиться в привычных условиях. Может, и к лучшему, что так вышло?

- Надеюсь, что да! (Смеется)

Дмитрий СИМОНОВ

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Уругвай - Россия

 

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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Уругвай - Россия - 3:0
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