Денис Черышев: "Смольникову не надо расстраиваться, такое может случиться с каждым"

Полузащитник сборной России Денис Черышев – о матче ЧМ-2018 со сборной Уругвая (0:3).
- Черчесов сильно ругался?
- Это должно остаться внутри раздевалки. Тренеры все правильно говорят, а мы должны их слушать, чтобы прогрессировать.
- Как себя чувствует Смольников? На нем лица не было.
- Ему не надо расстраиваться. Такое может случиться с каждым. Сегодня он ошибся, завтра кто-то другой, я, да любой. Ничего страшного, игровой момент. Мы все можем такое сделать. Нам всем надо его поддержать. И мы его поддержали! Все будет хорошо у нас.
- Жара сильно повлияла?
- Она влияла и на нас, и на соперников. Побеждать надо несмотря на жару.
- Сборная сыграет в "Лужниках", не придётся лететь в Сочи, будете готовиться в привычных условиях. Может, и к лучшему, что так вышло?
- Надеюсь, что да! (Смеется)
Дмитрий СИМОНОВ
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Все о чемпионате мира по футболу-2018
Опрос
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/