Блез Матюиди: "Это мой последний чемпионат мира. Поэтому навсегда запомню этот финал"

Полузащитник сборной Франции Блез Матюиди отметил, что вся команда мечтает о победе в финале чемпионата мира. В решающем матче турнира французы 15 июля сыграют с Хорватией.

– Неожиданно, но я спал хорошо. Надеюсь, что это продолжится. Сыграть в финале чемпионата мира – мечта детства. Кубок так близко, что уже хочется его потрогать, - подчеркнул Матюиди. - Это матч нашей жизни. Все мечтают оказаться в такой ситуации. Так что теперь нам нужно претворить эту мечту в жизнь и заполучить Кубок мира.

– Может ли результат финального матча повлиять на продолжение карьеры в сборной?

– Я в группе основных игроков, поэтому из сборной уходить не хотелось бы. Да, молодые напирают. Конечно, это мой последний чемпионат мира. Если говорить честно, я не знаю, что будет финале. Сложно говорить, выиграем мы или нет. Но я, вероятно, сыграю в финале чемпионата мира. В это невозможно поверить. Я буду всегда помнить этот момент. Вообще, для меня честь быть частью этой команды и носить футболку сборной Франции. (Ярослав СУСОВ)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ