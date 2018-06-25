Артем Дзюба: "Сами привезли первый гол, фол на ровном месте"

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Уругвая (0:3) назвал причины поражения.



- Три гола после трех стандартов - это проблема?



- Уругвай чуть ли не лучше всех в мире исполняет стандарты. Это было понятно. Не нужно было привозить первый гол, фол на ровном месте, мяч контролировали.



Но мы не ищем виноватых. Вместе выигрываем, вместе проигрываем, между нам такой договор. Проиграли все вместе. Сколько нас есть – это общее поражение. Как до этого были общие победы.



Спасибо Самаре. Спасибо стране. И призываем нас поддерживать и дальше! Проанализируем все, проведем работу над ошибками, восстановимся и будем еще злее. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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