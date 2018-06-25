Александр Самедов: "Мне показалось, что арбитр – чудак. Он все воспринимал с улыбкой"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения от Уругвая (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира-2018 отметил, что первую желтую карточку защитнику российской команды Игорю Смольникову можно было не давать.

- Уругвай можно отнести к числу фаворитов чемпионата мира?

- Таковых много. Еще рано о чем-то говорить.

- Есть ли вопросы к судейству по этому матчу?

- Как ни странно, есть. Мне показались странными некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр - чудак, как-то все воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается. Забавно. Но некоторые решения странные. Каких-то карточек можно было избежать, например, первой Смольникову.

- На Дзюбе пенальти был, за отмашку?

- Сложно сказать.

- Какие-то уроки на будущее извлекаются из таких поражений?

- Конечно. Мы играли против сборной высочайшего уровня, которая показала, что если мы ошибаемся, она нас сразу накажет.

- Черчесов больше критиковал или подбадривал после матча?

- Он указал на ошибки. Впереди еще будет разбор. Никто не вешает нос, впереди 1/8 финала. Так что все нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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