Александр Самедов: "Мне показалось, что арбитр – чудак. Он все воспринимал с улыбкой"

Полузащитник сборной России Александр Самедов после поражения от Уругвая (0:3) в матче группового этапа чемпионата мира-2018 отметил, что первую желтую карточку защитнику российской команды Игорю Смольникову можно было не давать.
- Уругвай можно отнести к числу фаворитов чемпионата мира?
- Таковых много. Еще рано о чем-то говорить.
- Есть ли вопросы к судейству по этому матчу?
- Как ни странно, есть. Мне показались странными некоторые решения. Вообще показалось, что арбитр - чудак, как-то все воспринимал с улыбкой. Ему говоришь, а он улыбается. Забавно. Но некоторые решения странные. Каких-то карточек можно было избежать, например, первой Смольникову.
- На Дзюбе пенальти был, за отмашку?
- Сложно сказать.
- Какие-то уроки на будущее извлекаются из таких поражений?
- Конечно. Мы играли против сборной высочайшего уровня, которая показала, что если мы ошибаемся, она нас сразу накажет.
- Черчесов больше критиковал или подбадривал после матча?
- Он указал на ошибки. Впереди еще будет разбор. Никто не вешает нос, впереди 1/8 финала. Так что все нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/