Александр Алаев: "Заявление Дзюбы? Давайте объединимся вокруг сборной!"

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев призвал поддержать сборную России, подчеркнув важность успешного выступления команды для развития футбола в стране.

- Я не хочу комментировать сегодняшние слова Дзюбы о журналистах. Но хочу сказать: осталось два дня до старта чемпионата мира! Давайте объединимся и поддержим ребят. Я уверен, они отдадут все силы. Надеюсь, результат будет положительный. Чемпионат мира - самое масштабное спортивное событие в мире, глобальный проект на Земле. Поэтому мы все в предвкушении, ждем начала первенства, почти все гости уже здесь. И все мы надеемся, что наши дети, посетив чемпионат мира, увидев игру нашей сборной по телевизору захотят в дальнейшем стать профессиональными футболистами. Рассчитываем, что после турнира случится приток в спортивные школы. Вот что будет самым главным наследием.(Филипп ПАПЕНКОВ)

Сборная России сыграет в группе А против Саудовской Аравии (14 июня, Москва, "Лужники"), Египта(19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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