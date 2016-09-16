В ООН уверены, что при нынешнем руководстве ФИФА Катар не смог бы стать страной - хозяйкой чемпионата мира

Советник генерального секретаря ООН по спорту Вильфрид Лемке уверен, что обновленное руководство Международной федерации футбола (ФИФА) никогда не допустило бы выбор Катара в качестве страны - организатора чемпионата мира 2022 года. Он уверен, что теперь выбор стран, которые будут принимать турнир, станет открытым.
- Сейчас мы все наблюдаем новую ФИФА, но что такое новая ФИФА, что изменилось? Для меня самое важное - транспарентность этой обновленной организации, - приводит ТАСС слова Лемке. - У всех свежо в памяти решение прежней ФИФА по поводу страны - хозяйки чемпионата мира-2022 Катара.
Были разные слухи, и я верю в них, что восемь представителей комиссии, принимавшей решение, даже не прочитали доклад-исследование, посвященный этой стране, где было четко сказано, что в летнее время температура воздуха в Катаре превышает 50 градусов.
Невероятно, но факт, Катар все-таки получил право проведения чемпионата мира 2022 года. Однако мы уверены, что в новой ФИФА такое было бы невозможно, мы убеждены, что отныне выборы страны - хозяйки чемпионатов мира будут полностью открытыми.
В Катаре очень много проблем, связанных с плохими рабочими условиями мигрантов. Однако обо всех этих проблемах, возможно, не говорили бы столько, если бы не чемпионат мира, в этом есть своя позитивная сторона проведения крупных спортивных мероприятий. Возможно, проведение чемпионата мира-2022 поможет изменить рабочие условия рабочих-мигрантов в Катаре в лучшую сторону.
баламошка
И что? Ну, уверены они в этом и что? Я вот тоже уверен, чтобы если бы вместо Суворова отправить Милевского брать Измаил, то он бы взял ведро водки,возможно штурмом. Если бы да кабы. История не терпит сослагательного наклонения. Пусть зимой проводят. Сдвинут куда-нибудь сроки своих чемпионатов и международных кубков - не сломаются. Раньше люди вообще копьями мамонтов тыкали - и ничего, выжили. Тоже мне горе.
12:21
amilo
Не Англии, а США. Англия за 2018 переживает.
12:12
Храбрец*
Ясен перец, что Англии до сих пор это колом в попе торчит... Может ВАДА проверит Катар на допинг?
12:01