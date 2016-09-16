В ООН уверены, что при нынешнем руководстве ФИФА Катар не смог бы стать страной - хозяйкой чемпионата мира

Советник генерального секретаря ООН по спорту Вильфрид Лемке уверен, что обновленное руководство Международной федерации футбола (ФИФА) никогда не допустило бы выбор Катара в качестве страны - организатора чемпионата мира 2022 года. Он уверен, что теперь выбор стран, которые будут принимать турнир, станет открытым.

- Сейчас мы все наблюдаем новую ФИФА, но что такое новая ФИФА, что изменилось? Для меня самое важное - транспарентность этой обновленной организации, - приводит ТАСС слова Лемке. - У всех свежо в памяти решение прежней ФИФА по поводу страны - хозяйки чемпионата мира-2022 Катара.

Были разные слухи, и я верю в них, что восемь представителей комиссии, принимавшей решение, даже не прочитали доклад-исследование, посвященный этой стране, где было четко сказано, что в летнее время температура воздуха в Катаре превышает 50 градусов.

Невероятно, но факт, Катар все-таки получил право проведения чемпионата мира 2022 года. Однако мы уверены, что в новой ФИФА такое было бы невозможно, мы убеждены, что отныне выборы страны - хозяйки чемпионатов мира будут полностью открытыми.

В Катаре очень много проблем, связанных с плохими рабочими условиями мигрантов. Однако обо всех этих проблемах, возможно, не говорили бы столько, если бы не чемпионат мира, в этом есть своя позитивная сторона проведения крупных спортивных мероприятий. Возможно, проведение чемпионата мира-2022 поможет изменить рабочие условия рабочих-мигрантов в Катаре в лучшую сторону.