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Виталий Мутко: "Задержание Оганесяна не относится к строительству стадиона "Крестовский"

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Вице-премьер по спорту и туризму и президент РФС Виталий Мутко сообщил, что задержание экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна по делу о махинациях при строительстве стадиона "Крестовский" не имеет отношения к строительству объекта. Ранее стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

 
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– Там несколько уголовных дел идут, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Никакого отношения к строительству они не имеют. Там и при смене подрядчика, субподрядчика... Инициируются дела. Надеюсь, они никак не повлияют на строительство и сдачу объекта. Там много нюансов. Очень длительная стройка, несколько раз менялся подрядчик. В настоящее время и подрядчик есть, и проект в экспертизе, проходят окончательные корректировки. А эти дела – некое прошлое, которое не имеет значения.

 

 

 

 

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