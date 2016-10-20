Луис Суарес: "Самый важный турнир моей жизни будет в России"

После вручения "Золотой бутсы" нападающий "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес ответил на вопросы корреспондента "СЭ". По словам форварда, предстоящий чемпионат мира в России станет для него самым важным турниром в карьере.

27-летний игрок получил данный приз как лучший бомбардир европейских футбольных лиг по итогам минувшего сезона.

- Можете ли вы назвать чемпионат мира-2018 в России самым важным турниром в вашей карьере?

- Да. Чемпионат мира - самый важный турнир. Но сначала сборной Уругвая нужно преодолеть отборочный турнир.

- В каком российском городе хотите сыграть больше всего на чемпионате мира?

- Не могу выделить отдельный город. Я просто очень хочу попасть со сборной на чемпионат мира в Россию и показать там лучшую игру. (Александр ВИШНЕВСКИЙ)

Суарес получил "Золотую бутсу"