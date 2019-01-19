СМИ: "Бенфика" отказалась продавать Жоау Фелиша в "Ливерпуль" за 70 миллионов евро.

"Бенфика" отказалась от предложения "Ливерпуля" продать полузащитника Жоау Фелиша, сообщает Correio da Manha. Английский клуб был готов отдать за него 70 миллионов евро.

Также указано, что "Бенфика" ранее отказалась от предложений "Манчестер Сити", "ПСЖ", "Барселоны" и "Монако". Клуб оценивает игрока в сумму около 120 миллионов евро.

19-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за "Бенфику" и забил шесть мячей при одной голевой передаче.

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