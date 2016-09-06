Анатолий Бышовец: "У сборной России оптимальный – и весьма перспективный – состав"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец в преддверии товарищеского матча против команды Ганы отметил, что необходимо насытить линию атаки и сохранить качество игры. По словам наставника, также нужно выпустить на поле игроков, которые не приняли участия в игре с Турцией (0:0).

– Мне понравился первый тайм с турками. Хотелось бы, чтобы против африканцев ребята действовали так же активно. Необходимо сохранить качество игры, но при этом дать возможность выйти тем, кто не выступал в Анталье. Необходимо атаку сделать более насыщенной и, как результат, острой.

– Кого из футболистов, не игравших в Турции, добавили бы в стартовый состав на встречу с Ганой?

– На сегодня у сборной оптимальный – и весьма перспективный – состав. Точно могу сказать, что Акинфеев, Березуцкий и Жирков должны начать матч с африканцами с первых минут – это люди, способные влиять на ход игры.