16:13 | ФУТБОЛ — Кубок России

Жулиану и Гаджибеков дисквалифицированы на два матча Кубка России

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что футболисты "Зенита" и "Анжи" Жулиану и Али Гаджибеков дисквалифицированы на два матча. Оба игрока были удалены в матче 1/8 финала Кубка России, в котором "Анжи" на своем поле разгромил "Зенит" (4:0).

– На заседание мы пригласили футболистов, однако Жулиану и Гаджибеков не смогли приехать, – сказал Артур Григорьянц. – Оба игрока принесли друг другу свои извинения. С учетом извинений на заседании было вынесено решение дисквалифицировать и Жулиану, и Гаджибекова на два матча Кубка России. (Любовь КОНЯЕВА)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/matchcenter/257036/

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