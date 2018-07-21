"Урожай" провел первый официальный матч. И проиграл любительскому клубу на старте Кубка России

Стартовал розыгрыш Кубка России-2018/19. Свой первый официальный матч в истории провел краснодарский "Урожай". Этим летом из-за финансовых проблем прекратила свое существование "Кубань". Вместо нее в кубанской столице появился "Урожай", который стартует в первенстве ПФЛ.

Соперником "Урожая" по 1/256 финала стал любительский клуб "Кубань Холдинг", который одержал победу со счетом 2:0.

В других встречах также встречались команды южного региона: "Динамо Ставрополь" одолело "Ангушт", а "Биолог-Новокубанск" из Прогресса - "Академию футбола имени Виктора Понедельника".

Завтра состоятся еще два матча 1/256 финала, в которых любительские команды "Автофаворит" и "Атом" примут "Луки-Энергию" и липецкий "Металлург" соответственно.

Кубок России

1/256 финала

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - "АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) - 1:0 (1:0)

Гол: Бочкарев, 31.

"Динамо Ставрополь" (Ставрополь) - "Ангушт" (Назрань) - 2:0 (2:0)

Голы: Есин, 36 (1:0). Ляднев, 42 - с пенальти (2:0).

"Кубань Холдинг" (Павловская) - "Урожай" (Краснодар) - 2:0 (1:0)

Голы: Жданов, 19 (1:0). Вагидов, 85 (2:0)