15:37 | Футбол — Олимп - Кубок России

Удаление Крыховяка в кубковом матче с "Енисеем" отменено

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КДК РФС принял решение отменить удаление полузащитника "Локомотива"  Гжегожа Крыховяка в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России с "Енисеем" (4:1). Поляк получил красную карточку на 71-й минуте встречи.

– "Локомотив" обратился с просьбой отменить красную карточку Крыховяка, – цитирует РИА Новости председателя КДК РФС Артура Григорьянца. – Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС. ЭСК признала ошибочным решение судьи удалить Крыховяка. КДК отменил красную карточку Крыховяку в матче Кубка России с "Енисеем". Крыховяк сможет сыграть в следующем матче Кубка России.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181107/1145565479.html

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