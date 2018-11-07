Удаление Крыховяка в кубковом матче с "Енисеем" отменено

КДК РФС принял решение отменить удаление полузащитника "Локомотива" Гжегожа Крыховяка в матче 1/8 финала Олимп - Кубка России с "Енисеем" (4:1). Поляк получил красную карточку на 71-й минуте встречи.

– "Локомотив" обратился с просьбой отменить красную карточку Крыховяка, – цитирует РИА Новости председателя КДК РФС Артура Григорьянца. – Мы обратились в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС. ЭСК признала ошибочным решение судьи удалить Крыховяка. КДК отменил красную карточку Крыховяку в матче Кубка России с "Енисеем". Крыховяк сможет сыграть в следующем матче Кубка России.