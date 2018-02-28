Тренер вратарей "Крыльев Советов": "Футболисты всегда подкалывают друг друга"

Тренер вратарей "Крыльев Советов" Анатолий Рожков в интервью "СЭ" отметил, что давно дружит с вратарем "Спартака" Артемом Ребровым. Специалист также навазл шуткой свои слова, сказанные в адрес игроков красно-белых. После отказа играть из-за мороза четвертьфинальный матч Кубка России Рожков назвал команду соперников "трусами".

– Вы назвали спартаковцев трусами. Вы действительно так считаете?

– Это была шутка, не надо передергивать. Если посмотрите видео, то все поймете. Мы с Артемом Ребровым давно друг друга знаем, и это была шутка (в тот момент Рожков шел рядом с Ребровым. – Прим. "СЭ"). Больше тут ничего нет.

– Когда вы это сказали, то находились рядом с Артемом Ребровым. Он как-то отреагировал?

– Мы с ним давно дружим, в "Сатурне" вместе работали, поэтому все хорошо. Футболисты всегда подкалывают друг друга.

– То есть эти слова были сказаны не для СМИ?

– Конечно, не для прессы. Если посмотрите видео, то вам все станет понятно. Я вообще не злой человек, поэтому такие вещи говорить для прессы или еще кого-то, конечно, не стал бы. Это не про меня. (Андрей СИЗЯКИН)

Напомним, что "Крылья" были готовы играть в -15 градусов, "Спартак" выступил против. Встреча предварительно состоится в апреле.

Полностью интервью Рожкова